ua en ru
Ср, 26 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Мерц неожиданно едет на переговоры к Макрону, - Politico

Евросоюз, Среда 26 февраля 2025 18:17
UA EN RU
Мерц неожиданно едет на переговоры к Макрону, - Politico Фото: Фридрих Мерц едет на переговоры к Макрону (Getty Images)
Автор: Катерина Черніговець

Потенциально будущий канцлер Германии Фридрих Мерц намерен отправиться в Париж для переговоров с президентом Эмманюэлем Макроном. Встреча может состояться 26 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники Politico.

Сообщается, что Мерц должен встретиться с Макроном 26 февраля. Это будет его первый зарубежный визит после победы ХДС/ХСС на выборах в Бундестаг.

По информации источников издания, ожидается, что этот визит охватит политическую ситуацию в Германии после выборов и текущих коалиционных переговоров, а также трансатлантические отношения как продолжение разговора Макрона с Трампом.

Представитель его партии отказался подтвердить встречу.

Напомним, 23 февраля в Германии состоялись досрочные выборы в Бундестаг. Победителем стала партия Фридриха Мерца.

По его мнению, Америка и Россия объединяются. Причем страны делают это через голову Украины, а значит - через голову Европы. Он считает, что Украина должна быть включена в мирные переговоры для достижения справедливого мира, а Европейский Союз должен активно поддерживать Украину, привлекая ее к диалогу с Россией с "позиции силы".

24 февраля Макрон посетил Вашингтон. Он приезжал в Белый дом, где встретился с президентом Трампом.

Во время встречи с Макроном Трамп заявил о том, что война России против Украины якобы может закончиться в течение следующих недель и он не видит проблемы в том, чтобы отправить европейские войска в качестве миротворцев.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция
NEWS
Что Украина получит от соглашения с США о минералах и на каком этапе сейчас стороны
Что Украина получит от соглашения с США о минералах и на каком этапе сейчас стороны
DAILY
Мустафа Джемилев: Крымских татар считали ненадежными, а мы стали основной силой против оккупации
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мустафа Джемилев: Крымских татар считали ненадежными, а мы стали основной силой против оккупации