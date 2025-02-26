Мерц неожиданно едет на переговоры к Макрону, - Politico

Потенциально будущий канцлер Германии Фридрих Мерц намерен отправиться в Париж для переговоров с президентом Эмманюэлем Макроном. Встреча может состояться 26 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники Politico.