Мерц неожиданно едет на переговоры к Макрону, - Politico
Потенциально будущий канцлер Германии Фридрих Мерц намерен отправиться в Париж для переговоров с президентом Эмманюэлем Макроном. Встреча может состояться 26 февраля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники Politico.
Сообщается, что Мерц должен встретиться с Макроном 26 февраля. Это будет его первый зарубежный визит после победы ХДС/ХСС на выборах в Бундестаг.
По информации источников издания, ожидается, что этот визит охватит политическую ситуацию в Германии после выборов и текущих коалиционных переговоров, а также трансатлантические отношения как продолжение разговора Макрона с Трампом.
Представитель его партии отказался подтвердить встречу.
Напомним, 23 февраля в Германии состоялись досрочные выборы в Бундестаг. Победителем стала партия Фридриха Мерца.
По его мнению, Америка и Россия объединяются. Причем страны делают это через голову Украины, а значит - через голову Европы. Он считает, что Украина должна быть включена в мирные переговоры для достижения справедливого мира, а Европейский Союз должен активно поддерживать Украину, привлекая ее к диалогу с Россией с "позиции силы".
24 февраля Макрон посетил Вашингтон. Он приезжал в Белый дом, где встретился с президентом Трампом.
Во время встречи с Макроном Трамп заявил о том, что война России против Украины якобы может закончиться в течение следующих недель и он не видит проблемы в том, чтобы отправить европейские войска в качестве миротворцев.