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Мерц налаштований на підтримку України. Кличко зустрівся з кандидатом в канцлери Німеччини

Вівторок 10 грудня 2024 14:46
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Мерц налаштований на підтримку України. Кличко зустрівся з кандидатом в канцлери Німеччини Фото: Кличко зустрівся з кандидатом в канцлери Німеччини (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Юлія Бойко

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з кандидатом на посаду канцлера Німеччини Фрідріхом Мерцом, який приїхав до Києва. Обговорювалися питання подальшої підтримки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера столиці.

"Зустрівся з лідером партії Християнсько-демократичний союз, кандидатом в канцлери Німеччини Фрідріхом Мерцом. Говорили про гостру необхідність посилення підтримки України. Про подальшу допомогу партнерів - зброєю, зокрема, далекобійною, про допомогу фінансову та економічну", - повідомив Віталій Кличко.

Він наголосив, що Мерц обіцяв допомагати Україні й надалі.

"Фрідріх Мерц налаштований на всебічну підтримку України. На те, що партнери мають допомогти нашій державі стати сильнішою. Бо тільки так ми зможемо зберегти нашу незалежність, встановити мир в Україні і в Європі", - зазначив Кличко.

Раніше Віталій Кличко зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Говорив про необхідність посилення військової підтримки України, бо ситуація на фронті критична.

Нагадаємо, вчора, 9 грудня, до Києва з неанонсованим візитом прибув кандидат на посаду канцлера Німеччини від "Християнсько-демократичного союзу" (ХДС) Фрідріх Мерц. Лише минулого тижня Україну відвідував чинний голова німецького уряду Олаф Шольц.

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Віталий Кличко
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