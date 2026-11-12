Мерц може провести розмову з Путіним після переговорів в Абу-Дабі

"Ми досягли в Абу-Дабі розуміння щодо основних засад. Тепер це розуміння передають і президенту Росії, і на цій основі можуть розвиватися розмови", - заявив Корнеліус.

У Кремлі через ТАСС повідомили, що Путін відкритий до контактів з ЄС і з Мерцом. Сам канцлер раніше заявляв, що не відмовиться від зустрічі, якщо Путін приїде на саміт G20 у Маямі в грудні.

За словами Корнеліуса, європейські країни разом зі США та Україною погодили чотири принципи подальших переговорів про завершення війни. Зокрема, спершу треба домовитися про мир в Україні, і лише потім обговорювати європейську та трансатлантичну безпеку. Будь-яка домовленість можлива лише за згоди всіх союзників по НАТО.

Водночас із Росією ці принципи не погоджували.