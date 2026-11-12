Мерц может провести разговор с Путиным после переговоров в Абу-Даби

"Мы достигли в Абу-Даби понимания основных принципов. Теперь это понимание передают и президенту России, и на этой основе могут развиваться разговоры", - заявил Корнелиус.

В Кремле через ТАСС сообщили, что Путин открыт к контактам с ЕС и Мерцем. Сам канцлер ранее заявлял, что не откажется от встречи, если Путин приедет на саммит G20 в Майами в декабре.

По словам Корнелиуса, европейские страны вместе с США и Украиной согласовали четыре принципа дальнейших переговоров по завершению войны. В частности, сначала нужно договориться о мире в Украине, и только потом обсуждать европейскую и трансатлантическую безопасность. Любая договоренность возможна только при согласии всех союзников по НАТО.

В то же время, с Россией эти принципы не согласовывали.