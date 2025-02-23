Мерц намерен сформировать новое правительство до 20 апреля
Лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц планирует сформировать правительство до Пасхи (20 апреля). Он хочет начать переговоры о формировании коалиции не позднее, чем через восемь дней.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на n-tv.de.
"После выборов в Гамбурге настало время для интенсивного диалога друг с другом. Я надеюсь, что мы завершим формирование правительства самое позднее к Пасхе", - сказал он в эфире телеканала "Феникс".
Политик отметил, что если бы было сформировано двухпартийное коалиционное правительство, все могло бы развиваться быстрее. Также известно, что он будет вести переговоры со всеми возможными политическими партиями демократического центра.
"Мы уже третий год находимся в рецессии, и мы должны из нее выйти", - уточняет Мерц.
Напомним, в воскресенье, 23 февраля, в Германии прошли досрочные выборы в Бундестаг.
Фридрих Мерц после объявления результатов экзит-пола заявил, что его партия выиграла выборы. Согласно неподтвержденным данным, ХДС вместе со своей баварской сестринской партией Христианским социальным союзом (ХСС), набрала 29% голосов.
Согласно экзит-полам, второе место досталось партии АдГ, а третье - СДПГ. Для социал-демократов это худший результат на федеральных выборах на сегодня.
Заметим, что канцлер Германии Олаф Шольц признал поражение на выборах в Бундестаг. Он взял на себя ответственность за результаты и поздравил Мерца.
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