Мерц хоче обговорити з Британією і Францією спільне використання їхньої ядерної зброї

Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відкритий до переговорів щодо спільного використання ядерної зброї Великобританії та Франції. Однак не відкидає і захист США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
За даними видання, лідер німецької партії ХДС заявив, що хотів би провести переговори з Францією та Великобританією щодо спільного використання їхньої ядерної зброї, але не як заміну американському ядерному захисту Європи.
"Спільне використання ядерної зброї - це питання, про яке нам потрібно говорити... Ми маємо ставати сильнішими разом у сфері ядерного стримування", - заявив Мерц в інтерв'ю Deutschlandfunk у неділю.
За словами політика, потрібно говорити з обома країнами. Однак ядерна зброя Британії та Франції має стати доповненням до американського ядерного щита, який Німеччина хотіла б зберегти.
Додамо, що ФРН через своє минуле у Другій світовій війні зобов’язалася дотримуватися без'ядерної оборони в низці міжнародних угод, проте бере участь у програмі ядерного обміну НАТО.
Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон вирішив розпочати дискусію щодо використання французької ядерної зброї для захисту всього Європейського Союзу.
"Наші сили ядерного стримування захищають нас. З 1964 року вони завжди відігравали роль у збереженні миру і безпеки в Європі. Я вирішив також почати стратегічні обговорення щодо нашого захисту всього континенту за допомогою нашої ядерної зброї. Рішення залежатиме від голів та головнокомандувачів європейських країн", - зазначив він.
Після цієї пропозиції лідери Польщі та Данії у четвер, 6 березня, дали зрозуміти, що відкриті до ядерної ініціативи Макрона. Вони хочуть обговорити, як французькі сили стримування можуть захистити Європу.
Також ЗМІ повідомляли, що Франція може розмістити свої винищувачі з ядерною зброєю у Німеччині.