Мерц хочет обсудить с Британией и Францией совместное использование их ядерного оружия

Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц открыт к переговорам по совместному использованию ядерного оружия Великобритании и Франции. Однако не исключает и защиту США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
По данным издания, лидер немецкой партии ХДС заявил, что хотел бы провести переговоры с Францией и Великобританией по совместному использованию их ядерного оружия, но не как замену американской ядерной защите Европы.
"Совместное использование ядерного оружия - это вопрос, о котором нам нужно говорить... Мы должны становиться сильнее вместе в сфере ядерного сдерживания", - заявил Мерц в интервью Deutschlandfunk в воскресенье.
По словам политика, нужно говорить с обеими странами. Однако ядерное оружие Британии и Франции должно стать дополнением к американскому ядерному щиту, который Германия хотела бы сохранить.
Добавим, что ФРГ, из-за своего прошлого во Второй мировой войне, обязалась придерживаться безъядерной обороны в ряде международных соглашений, однако участвует в программе ядерного обмена НАТО.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон решил начать дискуссию об использовании французского ядерного оружия для защиты всего Европейского Союза.
"Наши силы ядерного сдерживания защищают нас. С 1964 года они всегда играли роль в сохранении мира и безопасности в Европе. Я решил также начать стратегические обсуждения относительно нашей защиты всего континента с помощью нашего ядерного оружия. Решение будет зависеть от глав и главнокомандующих европейских стран", - отметил он.
После этого предложения лидеры Польши и Дании в четверг, 6 марта, дали понять, что открыты к ядерной инициативе Макрона. Они хотят обсудить, как французские силы сдерживания могут защитить Европу.
Также СМИ сообщали, что Франция может разместить свои истребители с ядерным оружием в Германии.