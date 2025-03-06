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Польща і Данія відкриті до обговорення ядерної ініціативи Макрона

Четвер 06 березня 2025 17:26
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Польща і Данія відкриті до обговорення ядерної ініціативи Макрона Фото: прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

Лідери Польщі та Данії у четвер, 6 березня, дали зрозуміти, що відкриті до ядерної ініціативи президента Франції Емануеля Макрона. Вони хочуть обговорити, як французькі сили стримування можуть захистити Європу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

"Французька пропозиція не є новою. Ця тема неодноразово порушувалася в розмовах зі мною. Це варто розглянути," - заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск перед самітом європейських лідерів у Брюсселі.

Не відкидає можливості розміщення ядерної зброї на території Данії прем'єр-міністр країни Метте Фредеріксен.

""Це не те, над чим ми зараз працюємо, але я не буду тут стояти й казати "ні" чужим ідеям. Тепер усе має бути на столі", - відповіла журналістам Фредеріксен.

А минулого тижня ймовірний майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Берліну доведеться провести переговори з Парижем і Лондоном щодо "ядерного розподілу або, щонайменше, ядерної безпеки від Великої Британії та Франції для нас."

Водночас Макрон поки що офіційно не пропонував розміщувати французьку ядерну зброю в інших європейських країнах.

Ядерна ініціатива Макрона

Politico зазначає, що Франція є єдиною ядерною державою в Європейському Союзі та однією з трьох країн-членів НАТО, які володіють ядерною зброєю, поряд зі США та Великою Британією.

Протягом років ініціативи Еммануеля Макрона щодо обговорення ядерного стримування з європейськими партнерами залишалися без уваги. Європейські лідери вважали, що перебувають під захистом американського ядерного щита.

Однак зараз, на тлі зближення президента США Дональда Трампа з Росією та його погроз вивести американські війська з Європи, європейські країни переглядають свою оборонну політику.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Франція допускає розміщення своєї ядерної зброї на території союзників, щоб замістити "ядерку" Сполучених Штатів Америки у Європі.

Також ЗМІ повідомляли, що Франція може розмістити свої винищувачі з ядерною зброєю у Німеччині.

А вчора у своїй промові до співгромадян Макрон заявив, що вирішив розпочати дискусію щодо використання французької ядерної зброї для захисту всього Європейського Союзу.

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