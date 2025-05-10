Мерц готовий зателефонувати Путіну, але робитиме це в координації з Європою і США

Що ще заявив канцлер ФРН

Нагадаємо, сьогодні Фрідріх Мерц заявив, що готовий зустрітися з Володимиром Путіним. Однак за умови, якщо зустріч допоможе покласти край війні в Україні.

"Якщо виникне необхідність, якби це допомогло покласти край цій війні, я готовий на багато що", - заявив він.

При цьому зазначив, що насамперед, варто сконцентруватися на припинення вогню.

Візит представників Німеччини, Франції, Польщі та Британії в Україну

Нагадаємо, сьогодні до Києва прибули канцлер ФРН Фрідріх Мерц, президент Франції Еммануель Макрон, глава уряду Польщі Дональд Туск і прем'єр-міністр Британії Кір Стармер.

Разом із президентом України Володимиром Зеленським вони провели зустріч "колації рішучих". Незабаром провели телефонну розмову з Трампом, після чого запропонували Росії почати повноцінне і безумовне припинення вогню вже цього понеділка, 12 травня. Причому Росії встановили дедлайн. У разі, якщо вона не погодиться, їй загрожують нові санкції.

У Кремлі заявили, що пропозицію обміркують.

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