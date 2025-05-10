Мерц готовий зустрітися з Путіним, але є умова

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц готовий зустрітися з главою Кремля Володимиром Путіним. Але в тому разі, якщо зустріч допоможе покласти край війні в Україні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bild .

"Якщо виникне необхідність, якщо це допомогло б покласти край цій війні, я готовий на багато що", - сказав він.

Але насамперед, за словами Мерца, варто сконцентруватися на припиненні вогню в Україні.

"Ми повинні подивитися, чи зможемо ми досягти мети - припинення вогню - вже за підсумками цих вихідних", - додав канцлер.