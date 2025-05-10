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Мерц готовий зустрітися з Путіним, але є умова

Україна, Субота 10 травня 2025 12:31
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Мерц готовий зустрітися з Путіним, але є умова Фото: канцлер Німеччини Фрідріх Мерц (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц готовий зустрітися з главою Кремля Володимиром Путіним. Але в тому разі, якщо зустріч допоможе покласти край війні в Україні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bild.

"Якщо виникне необхідність, якщо це допомогло б покласти край цій війні, я готовий на багато що", - сказав він.

Але насамперед, за словами Мерца, варто сконцентруватися на припиненні вогню в Україні.

"Ми повинні подивитися, чи зможемо ми досягти мети - припинення вогню - вже за підсумками цих вихідних", - додав канцлер.

Приїзд представників Франції, Німеччини, Великої Британії та Польщі в Україну

Президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та прем'єр Польщі Дональд Туск, як і новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прибули до Києва 10 травня.

Зокрема, під час візиту до Києва новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц може зробити крок, щоб продемонструвати свою підтримку України. Не виключено, що йдеться про продовження постачання зброї.

Нагадаємо, що 6 травня Бундестаг обрав Фрідріха Мерца канцлером Німеччини. Він замінив на цій посаді соціал-демократа Олафа Шольца. Додамо, що останній контакт німецького уряду з Кремлем відбувся в листопаді 2024 року. Тоді Шольц поговорив із Путіним телефоном уперше від масштабного вторгнення РФ в Україну.

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