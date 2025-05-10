Мерц готов позвонить Путину, но будет делать это в координации с Европой и США

Что еще заявил канцлер ФРГ

Напомним, сегодня Фридрих Мерц заявил, что готов встретиться с Владимиром Путиным. Однако при условии, если встреча поможет положить конец войны в Украине.

"Если возникнет необходимость, если бы это помогло положить конец этой войне, я готов на многое", - заявил он.

При этом отметил, что прежде всего, стоит сконцентрироваться на прекращение огня.

Визит представителей Германии, Франции, Польши и Британии в Украину

Напомним, сегодня в Киев прибыли канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, глава правительства Польши Дональд Туск и премьер-министр Британии Кир Стармер.

Вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским они провели встречу "колации решительных". Вскоре провели телефонный разговор с Трампом, после чего предложили России начать полноценное и безусловное прекращение огня уже в этот понедельник, 12 мая. Причем России установили дедлайн. В случае, если она не согласится, ей грозят новые санкции.

В Кремле заявили, что предложение обдумают.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.