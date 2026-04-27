Мерц допустил, что Украине придется смириться с потерей территорий на пути в ЕС

16:38 27.04.2026 Пн
2 мин
Канцлер Германии также высказался о сроках вступления
aimg Валерий Ульяненко
Фото: канцлер Германии Фридрих Мерц (Getty Images)

Киеву в будущем мирном соглашении с Москвой, возможно, придется смириться с потерей территорий. Такие уступки связываются с перспективами вступления Украины в ЕС.

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"В какой-то момент Украина подпишет соглашение о прекращении огня; в какой-то момент, надеемся, мирный договор с Россией. Тогда может случиться так, что часть территории Украины больше не будет украинской", - отметил он.

Немецкий канцлер отметил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому, если он хочет донести это до своего народа и заручиться его поддержкой, нужно провести референдум.

В то же время Мерц предостерег от чрезмерных надежд на быстрое вступление, отметив, что Киев не может присоединиться к блоку во время войны. Кроме того, Украина, по его словам, сначала должна соответствовать строгим критериям, в частности относительно верховенства права и борьбы с коррупцией.

"Зеленский выдвинул идею вступления в ЕС 1 января 2027 года. Это не сработает. Даже 1 января 2028 года - это нереалистично", - убежден Мерц.

Канцлер Германии предложил промежуточные шаги, такие как предоставление Украине статуса наблюдателя в институтах ЕС. По его словам, это получило широкую поддержку среди европейских лидеров на саммите на Кипре.

Напомним, недавно Германия и Франция предложили формат "облегченного" членства для Украины. Он предусматривает предоставление определенных "символических льгот" и положения о взаимной обороне, но не дает Киеву права голоса.

В ответ глава МИД Украины Андрей Сибига резко отверг возможность поэтапного членства и подчеркнул, что Украина быстро выполняет все требования для полноценной интеграции.

В то же время вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка заявил, что Украина готова временно уступить определенные экономические льготы в ЕС. По его словам, такой шаг поможет ускорить вступление и сгладить споры с соседними странами.

Украина предупреждает Израиль о проблемах в отношениях из-за второго судна с краденым зерном
Россия стремится вернуть то, чем владела до краха СССР: интервью с главой военного комитета НАТО
Милан Лелич — Россия стремится вернуть то, чем владела до краха СССР: интервью с главой военного комитета НАТО