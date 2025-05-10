Мерц дав потужну обіцянку Україні: можете розраховувати на мене

"Можете розраховувати на мене, на нас, на Європу, на Німеччину. Німеччина продовжуватиме фінансово підтримувати вас. Ми хочемо далі допомагати Україні у переговорних процесах щодо досягнення припинення вогню, миру - це власне два боки одної медалі", - сказав німецький канцлер.

Він додав, що разом з лідерами Британії, Франції та США буде надалі працювати над посиленням залучення Вашингтону до спроб змусити Росію сісти за стіл переговорів з Україною.

"Процес переговорів має бути спрямовано на досягнення постійного і безумовного припинення вогню на землі, у морі, на небі. Ми будемо сприяти переговорам з Україною, США. Абсолютно необхідно, щоб ми зберігали залученість США і президента Дональда Трампа до цього", - заявив Мерц.

За його словами, Україна поводиться дуже конструктивно, тоді як Росія "робить те, що вона робить", тому союзниками потрібно докласти зусиль, щоб змусити російського диктатора Володимира Путіна до миру.

"Путін не хоче, щоб ми посилювали Україну, але ми будемо робити це, доки війна триває. І це буде правильним рішенням. Ми будемо це робити, доки не настане припинення вогню і подальший мир. Ми будемо працювати заради майбутнього України, безпеки Європи", - наголосив канцлер Німеччини.