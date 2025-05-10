Мерц дал мощное обещание Украине: можете рассчитывать на меня

"Можете рассчитывать на меня, на нас, на Европу, на Германию. Германия будет продолжать финансово поддерживать вас. Мы хотим дальше помогать Украине в переговорных процессах по достижению прекращения огня, мира - это собственно две стороны одной медали", - сказал немецкий канцлер.

Он добавил, что вместе с лидерами Британии, Франции и США будет в дальнейшем работать над усилением привлечения Вашингтона к попыткам заставить Россию сесть за стол переговоров с Украиной.

"Процесс переговоров должен быть направлен на достижение постоянного и безусловного прекращения огня на земле, в море, на небе. Мы будем способствовать переговорам с Украиной, США. Абсолютно необходимо, чтобы мы сохраняли вовлеченность США и президента Дональда Трампа в это", - заявил Мерц.

По его словам, Украина ведет себя очень конструктивно, тогда как Россия "делает то, что она делает", поэтому союзниками нужно приложить усилия, чтобы заставить российского диктатора Владимира Путина к миру.

"Путин не хочет, чтобы мы усиливали Украину, но мы будем делать это, пока война продолжается. И это будет правильным решением. Мы будем это делать, пока не наступит прекращение огня и дальнейший мир. Мы будем работать ради будущего Украины, безопасности Европы", - подчеркнул канцлер Германии.