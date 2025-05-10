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Мерц дал мощное обещание Украине: можете рассчитывать на меня

Фото: Фридрих Мерц, канцлер Германии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Дмитрий Левицкий

Германия будет и в дальнейшем поддерживать Украину, ведь это вопрос безопасности всей Европы. Усиление украинской армии - наиболее важная часть работы "коалиции решительных" и формата "Рамштайн".

Об этом на заседании "коалиции решительных" заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Можете рассчитывать на меня, на нас, на Европу, на Германию. Германия будет продолжать финансово поддерживать вас. Мы хотим дальше помогать Украине в переговорных процессах по достижению прекращения огня, мира - это собственно две стороны одной медали", - сказал немецкий канцлер.

Он добавил, что вместе с лидерами Британии, Франции и США будет в дальнейшем работать над усилением привлечения Вашингтона к попыткам заставить Россию сесть за стол переговоров с Украиной.

"Процесс переговоров должен быть направлен на достижение постоянного и безусловного прекращения огня на земле, в море, на небе. Мы будем способствовать переговорам с Украиной, США. Абсолютно необходимо, чтобы мы сохраняли вовлеченность США и президента Дональда Трампа в это", - заявил Мерц.

По его словам, Украина ведет себя очень конструктивно, тогда как Россия "делает то, что она делает", поэтому союзниками нужно приложить усилия, чтобы заставить российского диктатора Владимира Путина к миру.

"Путин не хочет, чтобы мы усиливали Украину, но мы будем делать это, пока война продолжается. И это будет правильным решением. Мы будем это делать, пока не наступит прекращение огня и дальнейший мир. Мы будем работать ради будущего Украины, безопасности Европы", - подчеркнул канцлер Германии.

Россия хочет остановить западную помощь Украине

Напомним, на фоне предложения США о безусловном прекращении огня между Украиной и РФ на 30 дней Москва выступила с собственным требованием. Так, в Кремле хотят, чтобы во время возможного перемирия Украина не получала военной помощи.

Однако лидеры Франции, Британии, Германии, Польши и США отвергли требование Кремля и определили для России четкий дедлайн. Так, Москва должна согласиться на безусловное 30-дневное перемирие с Украиной не позднее понедельника, 12 мая.

Как писало агентство Reuters, ЕС и США дадут России последний шанс согласиться на перемирие и в случае отказа введут новые санкции против Москвы.

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