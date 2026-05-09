Мерц не бачить причин для тривоги через плани Трампа скоротити війська у Німеччині

Позиція канцлера щодо НАТО

Мерц наголосив, що сила НАТО залежить насамперед від єдності учасників. Він переконаний, що попри скорочення контингенту, стратегічні інтереси США та Європи залишаються незмінними.

"Сила НАТО не залежить від чисельності присутніх військ - а від того, чи є єдина мета. А у нас все ще спільна мета. Я не маю жодних сумнівів, що Америка дуже зацікавлена у тому, щоб мати сильний "європейський" блок країн НАТО на своєму боці", - зазначив канцлер.

Він також додав, що Європа так само зацікавлена у військовій підтримці з боку Вашингтона, оскільки перед партнерами стоять спільні виклики як на континенті, так і за його межами.