МЭРТ завтра проведет совещание по вопросам туристического рынка Украины

В частности, будет рассмотрен вопрос возможного наложения санкций и лишения лицензий участников туристического рынка

Министерство экономического развития и торговли Украины (МЭРТ) завтра, 4 июля 2018 года, проведет совещание, где, в частности, будет рассмотрен вопрос наложения штрафных санкций на участников туристического рынка в связи с массовыми задержками авиарейсов. Об этом сегодня на брифинге сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает корреспондент РБК-Украина.

"Все эти вопросы (вопросы привлечения к ответственности туроператоров и др., - ред.) будут рассмотрены завтра на совещании под председательством вице-премьер-министра Степана Кубива, поскольку Министерство экономического развития и торговли отвечает за туристическую отрасль", - сказал он.

В частности, по словам Омеляна, завтра на совещании будет рассмотрен вопрос возможного наложения санкций и лишения лицензий участников туристического рынка.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате массовых задержек авиарейсов пострадали 1,5 тыс. человек.