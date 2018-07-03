МЕРТ завтра проведе нараду щодо питань туристичного ринку України   

Зокрема, буде розглянуто питання можливого накладення санкцій та позбавлення ліцензій учасників туристичного ринку

Міністерство економічного розвитку та торгівлі України (МЕРТ) завтра, 4 липня 2018 року, проведе нараду, де, зокрема, буде розглянуто питання накладення штрафних санкцій на учасників туристичного ринку у зв'язку із масовими затримками авіарейсів. Про це сьогодні на брифінгу повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян, передає кореспондент РБК-Україна.

"Ці всі питання (питання притягнення до відповідальності туроператорів та ін., - ред.) будуть розглянуті завтра на нараді під головуванням віце-прем’єр-міністра Степана Кубіва, оскільки Міністерство економічного розвитку і торгівлі відповідає за туристичну галузь", - сказав він.

Зокрема, за словами Омеляна, завтра на нараді буде розглянуто питання можливого накладення санкцій та позбавлення ліцензій учасників туристичного ринку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у результаті масових затримок авіарейсів постраждало 1,5 тис. осіб.