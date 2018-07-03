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МЕРТ завтра проведе нараду щодо питань туристичного ринку України   

НовиниІнфраструктура    03.07.2018 - 14:06
Фото: Володимир Омелян (РБК-Україна)
Фото: Володимир Омелян (РБК-Україна)

Зокрема, буде розглянуто питання можливого накладення санкцій та позбавлення ліцензій учасників туристичного ринку

Міністерство економічного розвитку та торгівлі України (МЕРТ) завтра, 4 липня 2018 року, проведе нараду, де, зокрема, буде розглянуто питання накладення штрафних санкцій на учасників туристичного ринку у зв'язку із масовими затримками авіарейсів. Про це сьогодні на брифінгу повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян, передає кореспондент РБК-Україна

"Ці всі питання (питання притягнення до відповідальності туроператорів та ін., - ред.) будуть розглянуті завтра на нараді під головуванням віце-прем’єр-міністра Степана Кубіва, оскільки Міністерство економічного розвитку і торгівлі відповідає за туристичну галузь", - сказав він. 

Зокрема, за словами Омеляна, завтра на нараді буде розглянуто питання можливого накладення санкцій та позбавлення ліцензій учасників туристичного ринку. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у результаті масових затримок авіарейсів постраждало 1,5 тис. осіб.

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Теги публікації: МЕРТ, Владимир Омелян  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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