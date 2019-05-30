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ЦИК ожидает скорейшего внесения изменений в закон о публичных закупках

Новости » Выборы 2019    30.05.2019 - 21:15
ЦИК ожидает скорейшего внесения изменений в закон о публичных закупках
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Центральная избирательная комиссия приветствует любые шаги, направленные на решение проблемы с организацией публичных закупок

ЦИК ожидает скорейшего внесения изменений в закон "О публичных закупках" или принятия в установленном законом порядке иного нормативного акта для своевременного проведения выборов в Раду. Об этом говорится в заявлении ЦИК.

ЦИК подчеркивает, что именно Минэкономразвития, как государственный орган, ответственный за формирование и реализацию государственной политики в сфере публичных закупок, должно было давно учесть многочисленные обращения для внесения соответствующих изменений в законодательство.

"Центральная избирательная комиссия приветствует любые шаги, направленные на решение проблемы с организацией публичных закупок для обеспечения начатого избирательного процесса. И ожидает скорейшего внесения изменений в закон Украины "О публичных закупках" или принятия в установленном законом порядке иного нормативного акта, который комплексно решит упомянутую проблему, что относится к компетенции органов государственной власти, ответственных за реализацию государственной политики в сфере публичных закупок и контроль использования средств Государственного бюджета Украины", - говорится в сообщении

Напомним, председатель подкомитета комитета Верховной рады по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Сидорович ранее сообщал, что вопрос публичных закупок для досрочных парламентских выборов может быть решен без внесения изменений в закон "О публичных закупках".

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