МЕРТ вирішило питання публічних закупівель для виборів до Ради

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

МЕРТ дозволило ЦВК тимчасово укладати прямі договори по закупівлям

Міністерство економічного розвитку та торгівлі дозволило Центральній виборчій комісії (ЦВК) укладати прямі договори для підготовки до позачергових виборів до Верховної ради. Про це повідомляє прес-служба МЕРТ.

Повідомляється, що набув чинності наказ міністерства, який дозволяє комісії тимчасово розбивати великі закупівлі на малі та укладати прямі договори (без оголошення тендеру).

"Відтак, ЦВК має можливість замість проведення довготривалих відкритих торгів, які мають ризик бути завершені вже після 21 липня, оперативно укласти необхідні договори та оприлюднити інформацію про них в системі закупівель Prozorro", - підкреслили у МЕРТ.

Разом з тим відомство надало Центрвиборчкому офіційне роз’яснення про те, що норми закону "Про публічні закупівлі" не поширюються на виготовлення бланків документів, що мають спеціальні елементи захисту, а також бланків документів суворої звітності (в даному випадку - виборчі бюлетені).

"Не може бути жодних сумнівів у тому, що ЦВК друкує саме бланки документів, а не самі документи. Відтак, у ЦВК немає потреби проводити відкриті торги на закупівлю послуги друку бюлетенів. Наразі ЦВК має всі інструменти для вчасної та якісної підготовки до позачергових виборів народних депутатів 21 липня", - пояснили у міністерстві.

Нагадаємо, в кінці травня ЦВК очікувала якнайшвидшого внесення змін до закону "Про державні закупівлі" або прийняття в установленому законом порядку іншого нормативного акта для своєчасного проведення виборів в Раду.

Як писало РБК-Україна раніше, в комітеті Ради з питань правової політики і правосуддя пояснювали, що питання державних закупівель для дострокових парламентських виборів може бути вирішене без внесення змін до закону "Про державні закупівлі".