В МЭРТ рассказали, как возросло финансирование ОПК за 3 года

Фото: Степан Кубив (kmu.gov.ua)

Кубив отметил, что в 2016 году финансирование комплекса составляло лишь 30 млн гривен

В Министерстве экономического развития (МЭРТ) рассказали, как возросло финансирование оборонно-промышленного комплекса за последние три года. Об этом заявил глава министерства, первый вице-премьер-министр Степан Кубив, сообщает РБК-Украина.

Так, Кубив отметил, что финансирование ОПК в 2016 году составляло 30 миллионов гривен.

"Минэкономразвития добилось увеличения финансирования ОПК с 30 миллионов гривен в 2016 году до 3,2 миллиардов гривен в 2018 году", - сказал глава министерства.

Напомним, Кабинет министров предлагает Верховной раде Украины принять законопроект о создании благоприятных условий для привлечения иностранных инвестиций в оборонно-промышленный комплекс (ОПК). Соответствующий законопроект №9401 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о создании благоприятных условий для привлечения иностранных инвестиций в оборонно-промышленный комплекс" был зарегистрирован в парламенте 13 декабря 2018 года.

Как писало РБК-Украина, в начале 2019 года Кабмин утвердил запуск Государственного реестра импортозамещения и кооперации в оборонно-промышленном комплексе (ОПК). В правительстве отметили, что реализация проекта позволит сформировать единую базу данных производителей и пользователей продукции оборонного назначения, поставки которой в Украину полностью или частично остановлены.