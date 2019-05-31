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У МЕРТ розповіли, як зросло фінансування ОПК за 3 роки

Новини » Економіка    31.05.2019 - 11:00
У МЕРТ розповіли, як зросло фінансування ОПК за 3 роки
Фото: Степан Кубів (kmu.gov.ua)

Кубів зазначив, що у 2016 році фінансування комплексу складало лише 30 млн гривень

У Міністерстві економічного розвитку (МЕРТ) розповіли, як зросло фінансування оборонно-промислового комплексу за останні три роки. Про це заявив глава міністерства, перший віце-прем'єр-міністр Степан Кубів, повідомляє РБК-Україна.

Так, Кубів зазначив, що фінансування ОПК у 2016 році складало 30 мільйонів гривень.

У МЕРТ розповіли, як зросло фінансування ОПК за 3 роки

"Мінекономрозвитку домоглося збільшення фінансування ОПК з 30 мільйонів гривень у 2016 році до 3,2 мільярдів гривень у 2018 році", - сказав глава міністерства.

Нагадаємо, Кабінет міністрів пропонує Верховній раді України прийняти законопроект про створення сприятливих умов для залучення іноземних інвестицій в оборонно-промисловий комплекс (ОПК). Відповідний законопроект №9401 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення сприятливих умов для залучення іноземних інвестицій в оборонно-промисловий комплекс" був зареєстрований у парламенті 13 грудня 2018 року.

Як писало РБК-Україна, на початку 2019 року Кабмін затвердив запуск Державного реєстру імпортозаміщення та кооперації в оборонно-промисловому комплексі (ОПК). В уряді зазначали, що реалізація проекту дозволить сформувати єдину базу даних виробників і користувачів продукції оборонного призначення, поставки якої в Україну повністю або частково зупинені.

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Новини України Степан КубівМЕРТОПК
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