МЭРТ назвало объем международной технической помощи Украине

Почти половина международной помощи пошла на Чернобыль
В течение первого полугодия 2019 года в Украине реализовывалось 522 проектов технической помощи (МТП) на общую сумму 5,9 млрд долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службе Министерства экономического развития и торговли Украины (МЭРТ).
Как отметили в пресс-службе, среди этих проектов - 10 суммарной стоимостью 2,4 млрд долларов, которые финансируются из Чернобыльского фонда "Укрытие" и Счета ядерной безопасности.
По данным МЭРТ, в І полугодии 2019 года крупнейшими по объемам финансирования проектов МТП донорами стали:
Распределение объемов финансирования проектов МТП по сферам целевого назначения в І полугодии 2019 года выглядит следующим образом:
Кроме того, в течение отчетного периода было подписано:
Отметим, международная техническая помощь - это ресурсы и услуги, что предоставляются донорами на безоплатной и безвозвратной основе с целью поддержки Украины согласно международных договоров
Напомним, по данным Министерства экономического развития и торговли Украины, по состоянию на начало 2019 года в Украине реализовывались 486 проектов технической помощи на общую сумму 6,1 млрд долларов.
Как сообщало РБК-Украина, глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли в конце октября 2018 года сообщил, что Европейский Союз за последние четыре года предоставил Украине около 10 млрд евро помощи. В общую сумму входят как грантовая помощь, так и кредиты.