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"Мерседес" презентовал обновленный болид на сезон Формулы-1

Автор: Антон Федорцив

Действующий чемпион Королевских автогонок "Мерседес" показал машину на грядущий сезон Формулы-1. Болид получил индекс W13.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт команды.

Презентация нового "Мерседеса" состоялась в режиме YouTube-трансляции. В мероприятии приняли участие пилоты команды Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл, а также босс конюшни Тото Вольфф.

Формат презентации включал в себя интервью с главными действующими лицами команды и собственно демонстрацию болида. "Мерседес" вернулся к классической расцветке. Ливрея конюшни вновь выполнена в преимущественно серебряном цвете.

С технической точки зрения отличие от машины 2021 года в смене понтонов – они короткие и узкие с большими воздухозаборниками. Схема подвески сохранилась. Впереди используются толкательные штанги, сзади – тяги.

"Восемь предыдущих титулов не предоставляют никаких гарантий. Борьба для нас начинается с нуля. С самого начала работы над W13 я увидел небывалый энтузиазм работников нашей команды. Новый технический регламент открыл масштаб возможностей", – заявил Вольфф.

Впервые на трассе испытать обновленный болид Хэмилтон и Расселл смогут сегодня же. "Мерседес" запланировал съемки в Сильверстоуне.

Напомним, накануне "Феррари" презентовала свой болид на сезон-2022 в Королевских автогонках.

К слову, раньше термин Формулы-1 "аквапланирование" разобрали простыми словами.

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Формула-1