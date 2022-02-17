"Феррари" показала болид на сезон-2022 Формулы-1
Скудерия "Феррари" презентовала обновленную машину на грядущий сезон чемпионата мира по автогонкам Формула-1. Болид получил индекс F1-75.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный твиттер команды.
Презентация новой "Феррари" состоялась в режиме онлайн. В мероприятии приняли участие руководитель конюшни Маттиа Бинотто и пилоты – Шарль Леклер и Карлос Сайнс.
It’s finally here— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) February 17, 2022
Introducing our 2022 fighter, F1-75 #essereFerrari pic.twitter.com/v6Uw8YE87q
Внешне болид изменился не только из-за новаций в техническом регламенте на сезон-2022. На машине "Феррари" стало больше черного цвета. Теперь в нем выполнены антикрыла и дуга защиты головы пилота Halo.
Испытание нового болида на трассе состоятся на тестах в Барселоне 23 февраля. До этого обновленная "Феррари" появится на автодроме для съемок.
New season, new challenges and a fresh reset #essereFerrari pic.twitter.com/R9fdy32jf1— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) February 17, 2022
Что известно о"Феррари"
Самая старая команда Формулы-1, впервые вышла на старт на Гран-При Монако в 1950 году. С тех пор конюшня одержала 237 побед и завоевала 773 подиума.
Чемпионами мира за рулем "Феррари" стали Альберто Аскари (1952, 1953), Хуан Мануэль Фанхио (1956), Майк Хоторн (1958), Фил Хилл (1961), Джон Сёртис (1964), Ники Лауда (1975, 1977), Джоди Шектер (1979), Михаэль Шумахер (2000, 2001, 2002, 2003, 2004) и Кими Райкконен (2007).
В прошлом сезоне "Феррари" заняла 3-е место в Кубке конструкторов (323,5 очка). Из пилотов выше финишировал Карлос Сайнс (164,5 пункта, 5-е место).
К слову, раньше термин Формулы-1 "аквапланирование" разобрали простыми словами.
Напомним, что накануне обновленный болид "Уильямса" проехал первые круги на трассе в Сильверстоуне.