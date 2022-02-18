"Мерседес" презентував оновлений болід на сезон Формули-1

Чинний чемпіон Королівських автоперегонів "Мерседес" показав машину на прийдешній сезон Формули-1. Болід отримав індекс W13.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт команди.
Презентація нового "Мерседеса" відбулася в режимі YouTube-трансляції. У заході взяли участь пілоти команди – Льюїс Хемілтон і Джордж Расселл, а також бос стайні Тото Вольфф.
Формат презентації включав у собі інтерв'ю з головними дійовими особами команди та власне демонстрацію боліду. "Мерседес" повернувся до класичного забарвлення. Ліврея стайні знову виконана в переважно срібному кольорі.
Із технічної точки зору відмінність від машини 2021 року полягає у зміні понтонів – вони короткі та вузькі з великими повітрезабірниками. Схема підвіски збереглася. Попереду використовуються штовхальні стійки, позаду – тяги.
"Вісім попередніх титулів не надають жодних гарантій. Боротьба для нас розпочинається з нуля. Від самого початку роботи над W13 я побачив небувалий ентузіазм працівників нашої команди. Новий технічний регламент відкрив масштаб можливостей", – заявив Вольфф.
Уперше на трасі випробувати оновлений болід Хемілтон і Расселл зможуть сьогодні ж. "Мерседес" запланував зйомки в Сільверстоуні.
Нагадаємо, напередодні "Феррарі" презентувала свій болід на сезон-2022 у Королівських автоперегонах.
До слова, раніше термін Формули-1 "аквапланування" розібрали простими словами.