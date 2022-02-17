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Справочник начинающего. Простыми словами о Формуле-1: что такое аквапланирование

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Четверг 17 февраля 2022 11:15
Справочник начинающего. Простыми словами о Формуле-1: что такое аквапланирование Фото: Аквапланирование на Гран-при Бразилии-2016 (Red Bull Content Pool)
Автор: Антон Федорцив

За 32 дня до старта сезона-2022 в чемпионате мира Формула-1 пора разобраться с основными техническими определениями Королевских автогонок. Слово на букву "А" – аквапланирование.

Термин "аквапланирование" простыми словами на мельчайшие молекулы разберет РБК-Украина.

Эффект, вследствие которого шины из-за воды потеряли сцепление с поверхностью трассы, называют аквапланированием.

Формула-1 – не футбол, где склонные к интенсивной игре команды щедро поливают газон водой перед стартовым свистком. В автогонках дождь является кошмарным сном большинства пилотов. Даже мелкие осадки над автодромом способны добавить интриги в гран-при.

Интенсивный дождь, и подавно. Дренажная система не способна справиться с потоками воды, и последняя начинает скапливаться на трассе. Попадая в эпицентр такого "озера", болид теряет сцепление с покрытием, а с ним и управляемость.

Вот здесь и выходит на первый план мастерство пилота и команды. На уровень аквапланирования влияют несколько факторов. И если за количество осадков в ответе Небесная канцелярия, то за давление в резине – команда, а за скорость на трассе, конечно, пилот.

В разное время неофициальным титулом "короля дождя" пресса и публика награждали нескольких пилотов. Двукратный чемпион мира Джим Кларк, звезды начале 70-х Жаки Икс и Джеки Стюарт, гениальный Айртон Сенна, доминатор Михаэль Шумахер и даже Дженсон Баттон с Себастьяном Феттелем. Все они побеждали в дождливых условиях и сумели справиться с аквапланированием.

Сезон-2022 в Формуле-1 начнется 20 марта с Гран-при Бахрейна. Всего в этом году в чемпионате запланировали 23 гонки. Хотя бы одна из них точно быть дождевой, значит аквапланирование можно будет просмотреть вживую.

К слову, обновленный болид "Уильямса" проехал первые круги на трассе в Сильверстоуне.

Напомним также, что ранее "Альфа Таури" эффектным видео презентовала свой новый болид.

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