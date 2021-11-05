Меркель выступила за диалог с Россией: отношения всегда были особенными

У Германии и Российской Федерации всегда были особенные отношения. Поэтому сторонам необходимо сохранять диалог.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на речь канцлера Германии Ангелы Меркель на вручении медали Вальтера Ратенау.

"Нам нужно оставаться в диалоге с Россией… Отношения Германии и России всегда были особенными", - заявила она.

Она также отметила, что Германия и Франция продолжают работу в нормандском формате над реализацией минских соглашений по Донбассу. По ее словам, оккупация Крыма и части Донбасса "глубоко потрясли европейский порядок", но это не исключает важность диалога с Россией.