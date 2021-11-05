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Меркель выступила за диалог с Россией: отношения всегда были особенными

Автор: Илона Свиридова

У Германии и Российской Федерации всегда были особенные отношения. Поэтому сторонам необходимо сохранять диалог.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на речь канцлера Германии Ангелы Меркель на вручении медали Вальтера Ратенау.

"Нам нужно оставаться в диалоге с Россией… Отношения Германии и России всегда были особенными", - заявила она.

Она также отметила, что Германия и Франция продолжают работу в нормандском формате над реализацией минских соглашений по Донбассу. По ее словам, оккупация Крыма и части Донбасса "глубоко потрясли европейский порядок", но это не исключает важность диалога с Россией.

Отметим, летом Меркель говорила о необходимости диалога с президентом России Владимиром Путиным, а также предлагала позвать его на саммит ЕС.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что у Германии не получится усидеть на двух стульях в отношениях с Киевом и Москвой, поскольку "расстояние между этими стульями увеличивается".

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Российская ФедерацияАнгела Меркель