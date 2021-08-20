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Германия не сможет усидеть на двух стульях в отношениях с Украиной и РФ, - Зеленский

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Киев, Пятница 20 августа 2021 13:52
Германия не сможет усидеть на двух стульях в отношениях с Украиной и РФ, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент Владимир Зеленский уверен, что у Германии не получится усидеть на двух стульях в отношениях с Украиной и Российской Федерацией. Поскольку "расстояние между этими стульями увеличивается".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью НВ и зарубежным СМИ.

По его словам, у канцлера Германии Ангелы Меркель непростая позиция, потому что она хотела помочь Украине и сохранить хорошие отношения с Россией.

"Я думаю, что есть много вещей, которые влияют на мягкость диалога между Германией и Российской Федерацией. Я считаю, что - если хотите, мое личное мнение, я его не скрываю в принципе, - так не получится, невозможно быть, как говорится, на двух стульях. Тем более, что, к сожалению, расстояние между этими стульями ежедневно увеличивается", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что Меркель в отношениях с Россией продвигает очень деликатный путь балансирования.

На этой неделе немецкий канцлер приедет на встречу с президентом Украины. Ожидается, что стороны будут обсуждать урегулирование на Донбассе и газовый вопрос.

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