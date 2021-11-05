Меркель виступила за діалог з Росією: відносини завжди були особливими

У Німеччини та Російській Федерації завжди були особливі відносини. Тому сторонам необхідно зберігати діалог.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на промову канцлера Німеччини Ангели Меркель на врученні медалі Вальтера Ратенау.
"Нам потрібно залишатися в діалозі з Росією... Відносини Німеччини і Росії завжди були особливими", - заявила вона.
Вона також зазначила, що Німеччина і Франція продовжують роботу в нормандському форматі над реалізацією мінських угод по Донбасу. За її словами, окупація Криму і частини Донбасу "глибоко потрясли європейський порядок", але це не виключає важливість діалогу з Росією.
Зазначимо, влітку Меркель говорила про необхідність діалогу з президентом Росії Володимиром Путіним, а також пропонувала покликати його на саміт ЄС.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що у Німеччини не вийде всидіти на двох стільцях у відносинах з Києвом і Москвою, оскільки "відстань між цими стільцями збільшується".