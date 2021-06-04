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Данилов назвал Германию и Францию ответственными за оккупацию Крыма

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Киев, Пятница 04 июня 2021 17:18
Данилов назвал Германию и Францию ответственными за оккупацию Крыма Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Секретарь СНБО Алексей Данилов напомнил об отказе Германии и Франции предоставить Украине и Грузии План действий по членству в НАТО в 2008 году. После этого была российская оккупация Крыма и нападение на Грузию.

Об этом Данилов заявил на брифинге после заседания СНБО.

По его словам, эти страны заинтересованы в сотрудничестве с РФ. Они являются политическими и экономическими партнерами России.

"И нам это очень неприятно. Потому что именно эти две страны в 2008 году отказали в ПДЧ Украине и Грузии. И в 2008 году на Грузию напали. После того есть ситуация с оккупированным Крымом. Должны ли за это нести ответственность Германия и Франция. Я считаю, что должны", - заявил он.

Он заявил, что если одна страна нарушает границы другой, то слишком мало быть просто "обеспокоенными".

Отметим, что Германия вместе с Россией строят газопровод "Северный поток-2". А президент Франции Эммануэль Макрона неоднократно заявлял о необходимости диалога с Россией. Добавим, что эти две страны являются участниками "нормандской четверки".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему нужна поддержка президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель в вопросе урегулирования ситуации на Донбассе. Но Меркель и Макрон ослабляют свои позиции в отношении России.

Ранее украинский посол Андрей Мельник считает, что Путин маскирует намерения, а российская тяжелая техника остается вблизи украинской границы.

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