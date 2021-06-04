Данилов назвал Германию и Францию ответственными за оккупацию Крыма

Секретарь СНБО Алексей Данилов напомнил об отказе Германии и Франции предоставить Украине и Грузии План действий по членству в НАТО в 2008 году. После этого была российская оккупация Крыма и нападение на Грузию.

Об этом Данилов заявил на брифинге после заседания СНБО.

По его словам, эти страны заинтересованы в сотрудничестве с РФ. Они являются политическими и экономическими партнерами России.

"И нам это очень неприятно. Потому что именно эти две страны в 2008 году отказали в ПДЧ Украине и Грузии. И в 2008 году на Грузию напали. После того есть ситуация с оккупированным Крымом. Должны ли за это нести ответственность Германия и Франция. Я считаю, что должны", - заявил он.

Он заявил, что если одна страна нарушает границы другой, то слишком мало быть просто "обеспокоенными".

Отметим, что Германия вместе с Россией строят газопровод "Северный поток-2". А президент Франции Эммануэль Макрона неоднократно заявлял о необходимости диалога с Россией. Добавим, что эти две страны являются участниками "нормандской четверки".