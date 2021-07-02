Меркель встретится с Джонсоном в Британии: известна тема переговоров

Премьер-министр Великобритании встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель в пятницу, 3 июля. Уже известно, о чем будут говорить лидеры стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Он также отметил, что

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Ожидается, что COVID-19 станет основной темой для обсуждения. Причиной тому стало то, что Меркель призвала Европейский Союз запретить всем британским путешественникам въезд в блок независимо от их статуса вакцинации.

Напомним, Меркель предложила Евросоюзу внести Великобританию в список стран, вызывающих обеспокоенность из-за коронавируса. Это значит, что в ЕС могут запретить въезд туристам из Великобритании, не зависимо от того, были они вакцинированы или нет.

Ранее сообщалось, что Германия отнесла Великобританию в список стран с высоким риском заражения коронавирусом. Это произошло из-за распространения там штамма "Дельта".