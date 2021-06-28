ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Германия может выступить за запрет туристам из Великобритании прибывать в ЕС

Новина українською →
Берлин, Понедельник 28 июня 2021 04:17
Германия может выступить за запрет туристам из Великобритании прибывать в ЕС Фото: Германия выступит за запрет туристам из Великобритании прибывать в ЕС (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе заседания комитета ЕС по реагированию на политические кризисы выступит с идеей отнести Великобританию к странам, вызывающим обеспокоенность по распространению коронавируса. Это позволит ЕС запретить въезд туристам из Великобритании, вне зависимости от того, привиты ли они от COVID-19 или нет.

Об этом сообщает The Times.

Инициатива Меркель вызвана распространением "Дельта"-варианта коронавируса в Великобритании. Против нее будут выступать Греция, Испания, Кипр, Мальта и Португалия.

Источник газеты в правительстве Великобритании отметил, что многие страны ЕС полагают, что это должно быть их решение, а не то, которое принимается в Берлине.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, по сведениям The Times, примет Меркель в своей резиденции в следующую пятницу и попытается разубедить ее.

Заседание состоится 28 июня.

Коронавирус в Великобритании обнаружен у 4,7 млн человек, двумя дозами вакцины привито 32,4 млн жителей, свидетельствуют данные британского правительства. На выходных глава Минздрава страны Мэтт Хэнкок подал в отставку после того, как в нарушение правил социального дистанцирования поцеловал и обнял свою помощницу в рабочем кабинете.

Напомним, что некоторые страны начали вводить ограничения для путешественников из Великобритании из-за Delta-варианта коронавируса. К таким странам относится и Польша.

Ранее сообщалось, что Великобритании столкнулась с Delta-вариантом коронавируса. Из-за этого ослабления карантина пришлось перенести до 19 июля.

Читайте РБК-Украина в Google News
Великобритания
NEWS
На Донбассе обстреляли украинские позиции, ранен один боец
На Донбассе обстреляли украинские позиции, ранен один боец
DAILY
Еще не победа. Из-за чего Украина и мир могут осенью снова уйти на локдаун
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Еще не победа. Из-за чего Украина и мир могут осенью снова уйти на локдаун