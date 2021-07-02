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Меркель зустрінеться з Джонсоном у Британії: відома тема переговорів

Автор: Наталья Скороход

Прем'єр-міністр Великобританії зустрінеться з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у п'ятницю, 3 липня. Вже відомо, про що говоритимуть лідери країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Очікується, що COVID-19 стане основною темою для обговорення. Причиною тому стало те, що Меркель закликала Європейський Союз заборонити всім британським мандрівникам в'їзд в блок незалежно від їх статусу вакцинації.

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Він також зазначив, що

Віндзорському замку.

Нагадаємо, Меркель запропонувала Євросоюзу внести Великобританію в список країн, що викликають стурбованість через коронавірус. Це означає, що в ЄС можуть заборонити в'їзд туристам з Великобританії, не залежно від того, були вони вакциновані чи ні.

Раніше повідомлялося, що Німеччина віднесла Великобританію до списку країн з високим ризиком зараження коронавірусом. Це сталося через поширення там штаму "Дельта".

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Ангела Меркель