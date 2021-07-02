Меркель встретится с Джонсоном в Британии: известна тема переговоров

Премьер-министр Великобритании встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель в пятницу, 3 июля. Уже известно, о чем будут говорить лидеры стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Ожидается, что COVID-19 станет основной темой для обсуждения. Причиной тому стало то, что Меркель призвала Европейский Союз запретить всем британским путешественникам въезд в блок независимо от их статуса вакцинации.

Также ожидается, что Меркель выступит на виртуальном заседании британского кабинета министров в рамках своей поездки, а премьер-министр Джонсон объявит о создании новой академической медали в ее честь.

Это награда в размере 10 000 фунтов стерлингов вручается каждый год ученой из Великобритании или Германии, которая преуспела в области астрофизики.

Медаль будет названа в честь Кэролайн Гершель, британского астрофизика немецкого происхождения, которая была пионером в этой области, и ожидается, что первая награда будет вручена в начале 2022 года.

"Великобританию и Германию связывает крепкая дружба и общие взгляды по многим вопросам. Наши ученые, новаторы и промышленники ежедневно работают вместе, чтобы сделать мир лучше ", - сказал Джонсон.

Он также отметил, что за 16 лет пребывания на посту канцлера Меркель, отношения между Великобританией и Германией были оживлены и активизированы для новой эры.

"И новые совместные предприятия, о которых мы договоримся, оставят наследие, которое сохранится на протяжении многих поколений", - сказал Джонсон.