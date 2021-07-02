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Меркель зустрінеться з Джонсоном у Британії: відома тема переговорів

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Великобританія, П'ятниця 02 липня 2021 03:11
Меркель зустрінеться з Джонсоном у Британії: відома тема переговорів Фото: Ангела Меркель, канцлер Німеччини (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталья Скороход

Прем'єр-міністр Великобританії зустрінеться з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у п'ятницю, 3 липня. Вже відомо, про що говоритимуть лідери країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Очікується, що COVID-19 стане основною темою для обговорення. Причиною тому стало те, що Меркель закликала Європейський Союз заборонити всім британським мандрівникам в'їзд в блок незалежно від їх статусу вакцинації.

Також очікується, що Меркель виступить на віртуальному засіданні британського кабінету міністрів в рамках своєї поїздки, а прем'єр-міністр Джонсон оголосить про створення нової академічної медалі на її честь.

Ця нагорода в розмірі 10 000 фунтів стерлінгів вручається щороку вченій з Великобританії або Німеччини, яка досягла успіху в області астрофізики.

Медаль буде названа на честь Керолайн Гершель, британського астрофізика німецького походження, яка була піонером у цій галузі, і очікується, що перша нагорода буде вручена на початку 2022 року.

"Великобританію і Німеччину пов'язує міцна дружба і спільні погляди з багатьох питань. Наші вчені, новатори та промисловці щодня працюють разом, щоб зробити світ кращим",- сказав Джонсон.

Він також зазначив, що за 16 років перебування на посаді канцлера Меркель, відносини між Великобританією і Німеччиною були жваві і активізовані для нової ери.

"І нові спільні підприємства, про які ми домовимося, залишать спадщину, яка збережеться протягом багатьох поколінь", - сказав Джонсон.

Також відомо, що Меркель зустрітися з королевою Єлизаветою II в Віндзорському замку.

Нагадаємо, Меркель запропонувала Євросоюзу внести Великобританію в список країн, що викликають стурбованість через коронавірус. Це означає, що в ЄС можуть заборонити в'їзд туристам з Великобританії, не залежно від того, були вони вакциновані чи ні.

Раніше повідомлялося, що Німеччина віднесла Великобританію до списку країн з високим ризиком зараження коронавірусом. Це сталося через поширення там штаму "Дельта".

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Ангела Меркель
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