Меркель зустрінеться з Джонсоном у Британії: відома тема переговорів

Прем'єр-міністр Великобританії зустрінеться з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у п'ятницю, 3 липня. Вже відомо, про що говоритимуть лідери країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Очікується, що COVID-19 стане основною темою для обговорення. Причиною тому стало те, що Меркель закликала Європейський Союз заборонити всім британським мандрівникам в'їзд в блок незалежно від їх статусу вакцинації.

Також очікується, що Меркель виступить на віртуальному засіданні британського кабінету міністрів в рамках своєї поїздки, а прем'єр-міністр Джонсон оголосить про створення нової академічної медалі на її честь.

Ця нагорода в розмірі 10 000 фунтів стерлінгів вручається щороку вченій з Великобританії або Німеччини, яка досягла успіху в області астрофізики.

Медаль буде названа на честь Керолайн Гершель, британського астрофізика німецького походження, яка була піонером у цій галузі, і очікується, що перша нагорода буде вручена на початку 2022 року.

"Великобританію і Німеччину пов'язує міцна дружба і спільні погляди з багатьох питань. Наші вчені, новатори та промисловці щодня працюють разом, щоб зробити світ кращим ",- сказав Джонсон.

Він також зазначив, що за 16 років перебування на посаді канцлера Меркель, відносини між Великобританією і Німеччиною були жваві і активізовані для нової ери.

"І нові спільні підприємства, про які ми домовимося, залишать спадщину, яка збережеться протягом багатьох поколінь", - сказав Джонсон.