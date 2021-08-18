Меркель на встрече с Путиным планирует обсудить Украину и Афганистан

Канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу, 20 августа, встретится с российским президентом Владимиром Путиным в Москве. Среди тем встречи будут Украина и Афганистан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Кабмина Германии Штеффена Зайберта на брифинге в Берлине .

Также лидеры двух государств могут обсудить ситуацию в Беларуси.

"Речь будет идти точно о крупных международных темах: о конфликте на востоке Украины, для решения которого Россия может сделать больше, чем делает, о Беларуси", - сказал Зайберт, добавив, что Афганистан тоже будет на повестке дня.