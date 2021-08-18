Меркель на зустрічі з Путіним планує обговорити Україну та Афганістан

Канцлер Німеччини Ангела Меркель у п'ятницю, 20 серпня, зустрінеться з російським президентом Володимиром Путіним у Москві. Серед тем зустрічі будуть Україна та Афганістан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря Кабміну Німеччини Штеффена Зайберта на брифінгу в Берліні .

Також лідери двох держав можуть обговорити ситуацію в Білорусі.

"Мова буде йти точно про великі міжнародні теми: про конфлікт на сході України, для рішення якого Росія може зробити більше, чим робить, про Білорусь", - сказав Зайберт, додавши, що питання Афганістану теж буде на порядку денному.