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Меркель на зустрічі з Путіним планує обговорити Україну та Афганістан

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Берлін, Середа 18 серпня 2021 15:35
Меркель на зустрічі з Путіним планує обговорити Україну та Афганістан Фото: Ангела Меркель, канцлер Німеччини (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Канцлер Німеччини Ангела Меркель у п'ятницю, 20 серпня, зустрінеться з російським президентом Володимиром Путіним у Москві. Серед тем зустрічі будуть Україна та Афганістан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря Кабміну Німеччини Штеффена Зайберта на брифінгу в Берліні.

Також лідери двох держав можуть обговорити ситуацію в Білорусі.

"Мова буде йти точно про великі міжнародні теми: про конфлікт на сході України, для рішення якого Росія може зробити більше, чим робить, про Білорусь", - сказав Зайберт, додавши, що питання Афганістану теж буде на порядку денному.

Нагадаємо, зустріч Меркель з Путіним відбудеться напередодні її візиту в Україну.

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Ангела Меркель Володимир Путін Україна Білорусь Афганистан
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