Меркель: требования МВФ к Украине являются достаточно высокими

Фото: Ангела Меркель (РБК-Украина)

По словам Меркель, кредиты МВФ чрезвычайно важны для общей экономической стабильности Украины

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что требования Международного валютного фонда (МВФ) к Украине являются достаточно высокими. Об этом она заявила в ходе встречи с главой Верховной рады Украины Андреем Парубием и лидерами парламентских фракций, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Меркель, кредиты МВФ чрезвычайно важны для общей экономической стабильности Украины.

"Сейчас в центре внимания закон о бюджете (государственный бюджет на 2019 год, - ред.). Я хотела попросить, если это будет и трудно, чтобы кредиты МВФ можно было получить, эти кредиты МВФ чрезвычайно важны для общей экономической стабильности Украины. Хотя, требования, которые ставятся перед Украиной со стороны МВФ, достаточно высокие. Об этом уже велась дискуссия во многих местах", - сказала она.

Отметим, одним из требований МВФ для предоставления Украине очередного транша было повышение цены на газ для населения. Так, с 1 ноября по решению правительства, цена на газ повышена на 23,5%.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что по словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, закон о государственном бюджете на 2019 год должен быть принят до 1 декабря для продолжение планового сотрудничества с Международным валютным фондом.

Отметим, в Нацбанке сообщали, что объем первого транша в рамках новой программы сотрудничества Украины с МВФ может составить 1,5-1,9 млрд долларов.