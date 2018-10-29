Бюджет-2019 должен быть принят до 1 декабря для продолжения сотрудничества с МВФ, - Гройсман

Фото: Владимир Гройсман (kmu.gov.ua)

По словам Гройсмана, бюджет-2019 должен быть реалистичным

Закон о государственном бюджете на 2019 год должен быть принят до 1 декабря для продолжения планового сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью премьер-министра Украины Владимира Гройсмана "Укринформу".

По словам Гройсмана, бюджет-2019 должен быть реалистичным - должны совпадать доходы и расходы, а дефицит бюджета, по словам Гройсмана, должен быть "с очень четкими источниками его погашения".

"Ключевым, критическим фактором является то, чтобы закон о государственном бюджете был принят до 1 декабря. Тогда мы сможем планово продолжать сотрудничество с международными финансовыми партнерами", - сказал он, отметив, что МВФ является знаковым для Евросоюза.

"Поддержка ЕС Украины состоится после решения Совета директоров валютного фонда, Всемирный банк - тоже ждет решения валютного фонда. То есть, МВФ является неким ключом, который открывает нам дверь, а затем соответствующие механизмы начинают работать", - добавил он.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что принятие сбалансированного бюджета на 2019 год и рост тарифов на газ для населения являются условиями для начала новой программы сотрудничества с МВФ по кредитной линии на 3,9 млрд долларов.

Добавим, 19 октября Кабинет министров принял решение о повышении цены на газ для населения на 23,5% с 1 ноября.