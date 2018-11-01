Меркель: вимоги МВФ до України є досить високими

Фото: Ангела Меркель (РБК-Україна)

За словами Меркель, кредити МВФ надзвичайно важливі для загальної економічної стабільності України

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що вимоги Міжнародного валютного фонду (МВФ) до України є досить високими. Про це вона заявила у ході зустрічі з главою Верховної ради України Андрієм Парубієм і лідерами парламентських фракцій, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Меркель, кредити МВФ надзвичайно важливі для загальної економічної стабільності України.

"Зараз в центрі уваги закон про бюджет (державний бюджет на 2019 рік, - ред.). Я хотіла попросити, якщо це буде і важко, щоб кредити МВФ можна було отримати, ці кредити МВФ надзвичайно важливі для загальної економічної стабільності України. Хоча, вимоги, які ставляться до України з боку МВФ, досить високі. Про це вже велася дискусія у багатьох місцях", - сказала вона.

Зазначимо, однією із вимог МВФ для надання Україні чергового траншу було підвищення ціни на газ для населення. Так, з 1 листопада за рішенням уряду ціну на газ підвищено на 23,5%.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що за словами прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, закон про державний бюджет на 2019 рік має бути прийнятий до 1 грудня для продовження планової співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Зазначимо, у Нацбанку повідомляли, що обсяг першого траншу в рамках нової програми співпраці України з МВФ може сягнути 1,5-1,9 млрд доларів.