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Меркель и Тимошенко поговорили о ситуации в Украине

Новости » Политика    01.11.2018 - 17:56
Фото: Меркель и Тимошенко (пресс-служба "Батькивщины")
Фото: Меркель и Тимошенко (пресс-служба "Батькивщины")

Политики говорили в ходе встречи с Парубием

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили политическую и социально-экономическую ситуацию в Украине, уделив отдельное внимание вопросам, связанным с аннексией Крыма и войной на востоке нашего государства. Обсуждение состоялось в рамках встречи Ангелы Меркель с председателем Верховной рады Украины Андреем Парубием и председателями парламентских фракций, сообщает пресс-служба "Батькивщины".

"В случае, если украинские избиратели поддержат мою программу, мы начнем кардинальные реформы. Первейший приоритет – экономический, как залог повышения уровня жизни украинцев. Мне стыдно, что Украина сегодня – одна из беднейших стран Европы, а состояние самых богатых, среди лидеров которых Петр Порошенко, растут невиданными темпами. Мы решительно искореним коррупцию. Мы имеем четкий план восстановления территориальной целостности Украины", - сказала Тимошенко.

Меркель заявила, что Германия поддерживает территориальную целостность и независимость Украины и в дальнейшем будет помогать ее народу.

Кроме того, канцлер подчеркнула важность проводить борьбу с коррупцией в Украине в рамках соответствующих законов и важность выполнения этих законов.

Тимошенко поблагодарила Германию и лично Меркель за поддержку Украины.

Украина должна иметь гарантии сохранения транзитной роли после запуска "Северного потока-2", - Меркель
Новости Украины Ангела МеркельТимошенко
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