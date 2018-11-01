Меркель і Тимошенко поговорили про ситуацію в Україні

Фото: Меркель та Тимошенко (прес-служба "Батьківщини")

Політики говорили в ході зустрічі з Парубієм

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко та канцлер Німеччини Ангела Меркель поговорили про політичну та соціально-економічну ситуацію в Україні, приділивши окрему увагу питанням, пов’язаним з анексією Криму та війною на сході нашої держави. Обговорення відбулося в межах зустрічі Ангели Меркель з головою Верховної ради України Андрієм Парубієм та головами парламентських фракцій, повідомляє прес-служба "Батьківщини".

"У разі, якщо українські виборці підтримають мою програму, ми почнемо кардинальні реформи. Найперший пріоритет – економічний, як запорука підвищення рівня життя українців. Мені соромно, що Україна сьогодні – одна з найбідніших країн Європи, а статки найбагатших, серед лідерів яких Петро Порошенко, зростають небаченими темпами. Ми рішуче викорінемо корупцію. Ми маємо чіткий план відновлення територіальної цілісності України", - сказала Тимошенко.

Меркель заявила, що Німеччина підтримує територіальну цілісність та незалежність України і надалі допомагатиме її народові.

Окрім того, канцлер наголосила на важливості проводити боротьбу з корупцією в Україні в межах відповідних законів та на важливості виконання цих законів.

Тимошенко подякувала Німеччині та особисто Меркель за підтримку України.