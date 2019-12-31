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Меркель в своем новогоднем послании призывает к борьбе с изменением климата

Новости » Политика     31.12.2019 - 17:48
Меркель в своем новогоднем послании призывает к борьбе с изменением климата
Фото: Ангела Меркель (facebook.com/AngelaMerkel)

Меркель призвала делать все для преодоления климатических изменений

Канцлер Германии Ангела Меркель в своем новогоднем послании призвала делать все для преодоления климатических изменений. Об этом сообщает АР со ссылкой на текст ежегодного телевизионного сообщения канцлера, текст которого был обнародован перед его трансляцией.

"Потепление ... это угроза. И кризисы, возникающие от глобального потепления, вызвали люди. Итак, мы должны сделать все для решения этого вызова для человечества. Это все еще возможно", - говорится в послании Меркель.

Канцлер ФРГ отметила, что в преодолении изменений климата принцип недавно согласованного немецкого пакета мер, направленного на борьбу с изменениями климата.

Напомним, климатический саммит ООН в Мадриде завершается скандалом, поскольку главные мировые экономики сопротивляются обязательствам, закрепленным в Парижском соглашении. Так, после двухнедельного саммита многие делегаты заявили о том, что председательствующая на переговорах Чили подготовила итоговый текст, который рискует обратить Парижское соглашение 2015 года против решения проблем глобального потепления.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия планирует достичь климатической нейтральности ЕС к 2050 году.

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