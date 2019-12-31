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Меркель у своєму новорічному посланні закликає до боротьби зі зміною клімату

Новини » Політика     31.12.2019 - 17:48
Меркель у своєму новорічному посланні закликає до боротьби зі зміною клімату
Фото: Ангела Меркель (facebook.com/AngelaMerkel)

Меркель закликала робити все для подолання кліматичних змін

Канцлер Німеччини Ангела Меркель у своєму новорічному посланні закликала робити все для подолання кліматичних змін. Про це повідомляє АР з посиланням на текст щорічного телевізійного повідомлення канцлера, текст якого був оприлюднений перед його трансляцією.

"це загроза Потепління ... . І кризи, які виникають від глобального потепління, викликали люди. Отже, ми повинні зробити все для вирішення цього виклику для людства. Це все ще можливо", - йдеться в посланні Меркель.

Канцлер ФРН зазначила, що в подоланні змін клімату принцип нещодавно узгодженого німецького пакету заходів, спрямованого на боротьбу зі змінами клімату.

Нагадаємо, кліматичний саміт ООН у Мадриді завершується скандалом, оскільки головні світові економіки опираються зобов'язаннями, закріпленим у Паризькому угоді. Так, після двотижневого саміту багато делегати заявили про те, що головуюча на переговорах Чилі підготувала підсумковий текст, який ризикує звернути Паризьку угоду 2015 року проти вирішення проблем глобального потепління.

Раніше повідомлялося, що Єврокомісія планує досягти кліматичної нейтральності ЄС до 2050 року.

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Новини України Ангела Меркель
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