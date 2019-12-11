Еврокомиссия планирует осуществить климатическую нейтральность ЕС к 2050 году

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Европа надеется затормозить потепление на планете с помощью ограничения выбросов парниковых газов

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила программу Европейского Союза по защите климата, планируется так званая климатическая нейтральность к 2050 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По ее словам, в ближайшие годы будет выделено в общей сложности 100 миллиардов евро, а до 2030 года - один триллион евро.

"Целью всеобъемлющей программы станет достижение к 2050 году полной климатической нейтральности в странах ЕС, то есть экономической деятельности с нулевыми выбросами парниковых газов. Тем самым Европа надеется затормозить потепление на планете", - говорит она.

Отметим, что в рамках программы запланированы 50 кампаний по защите климата. В частности, должна быть полностью перестроена европейская экономика.

"Жители ЕС должны будут пересесть на автомобили, работающие без выхлопов в атмосферу, или на общественный транспорт, изолировать свои дома, перейти на современные системы отопления и экологически чистую электроэнергию", - говорится в сообщении.

Напомним, 9 октября, правительство Германии приняло так называемый климатический пакет - программу мероприятий для достижения к 2030 году целей в области защиты климата.

Как сообщало РБК-Украина, Германия планировала в ходе проведения генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке присоединиться к альянсу Powering Past Coal Alliance, участники которого обязываются прекратить использование энергии из угля.