UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Меркель словами об Украине поставила под угрозу свое наследие, - Мельник

Фото: бывший канцлер Германии Ангела Меркель (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель своими неоднозначными заявлениями поставила под угрозу свое политическое наследие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью посла в Германии Андрея Мельника для "Укринформа".

В частности, он прокомментировал ее первое большое интервью после отставки.

"Если честно, то я был реально в шоке, увидев это первое интервью экс-канцлера. Дело в том, что проводил его мой хороший знакомый - журналист из журнала Spiegel Александер Осанг. Поэтому я откровенно напросился задать Меркель ряд вопросов, на что он любезно согласился, и два из них прозвучали", - отметил Мельник.

Первый вопрос касался того, чувствует ли Меркель личную вину и ответственность за политику умиротворения президента России Владимира Путина, которая привела к агрессии против Украины, а второй - признает ли она ошибочным блокирование вступления Украины в НАТО в 2008 году.

"Ее ответы всем известны: Меркель решительно возразила, что допустила какие-либо ошибки относительно заигрывания с Россией… Думаю, что такое непонятное отсутствие самокритики, все эти абсурдные отговорки поставят под угрозу все политическое наследие Меркель. В конце концов, даже президент Франк-Вальтер Штайнмайер нашел в себе силы признать ошибочность предыдущего курса ФРГ по отношению к России", - добавил посол.

Меркель возглавляла правительство Германии в течение 16 лет, она ушла в отставку после проигрыша ее блока ХДС/ХСС на парламентских выборах осенью 2021 года.

Напомним, в июне она дала первое интервью после начала полномасштабной войны, в котором упомянула Путина и Украину.

Ранее Меркель допустила, что между ее отставкой и решением Путина напасть на Украину может быть связь.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГерманияАнгела Меркель