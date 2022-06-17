Меркель допускает связь между отставкой и решением Путина напасть на Украину

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель допускает, что ее отставка могла повлиять на решение президента России Владимира Путина начать полномасштабную войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью для RND .

По ее словам, она в прошлом году пыталась обсудить с Путиным новый порядок европейской безопасности.

"С одной стороны, Путин больше не был готов к саммиту в нормандском формате. С другой стороны, мне не удалось создать дополнительный европейско-российский дискуссионный формат о европейском порядке безопасности наряду с нормандским форматом", - отметила Меркель.

При этом она не исключила, что со временем могла бы выступить посредником в конфликте, но "в настоящее время этот вопрос не задается". Также она ответила на вопрос, ждал ли Путин ее отставки, чтобы напасть на Украину.

"Возможно, мой уход повлиял, как и выборы во Франции, и вывод войск из Афганистана, и застой в выполнении минских соглашений", - подчеркнула Меркель.

Она также признала собственное бессилие в конце своего срока.

"Было ясно, что я не буду долго находиться у власти, и поэтому я просто должна заявить, что различные попытки в прошлом году не возымели никакого действия", - добавила Меркель.