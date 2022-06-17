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Меркель допускает связь между отставкой и решением Путина напасть на Украину

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Берлин, Пятница 17 июня 2022 20:49
Меркель допускает связь между отставкой и решением Путина напасть на Украину Фото: бывший канцлер Германии Ангела Меркель (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель допускает, что ее отставка могла повлиять на решение президента России Владимира Путина начать полномасштабную войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью для RND.

По ее словам, она в прошлом году пыталась обсудить с Путиным новый порядок европейской безопасности.

"С одной стороны, Путин больше не был готов к саммиту в нормандском формате. С другой стороны, мне не удалось создать дополнительный европейско-российский дискуссионный формат о европейском порядке безопасности наряду с нормандским форматом", - отметила Меркель.

При этом она не исключила, что со временем могла бы выступить посредником в конфликте, но "в настоящее время этот вопрос не задается". Также она ответила на вопрос, ждал ли Путин ее отставки, чтобы напасть на Украину.

"Возможно, мой уход повлиял, как и выборы во Франции, и вывод войск из Афганистана, и застой в выполнении минских соглашений", - подчеркнула Меркель.

Она также признала собственное бессилие в конце своего срока.

"Было ясно, что я не буду долго находиться у власти, и поэтому я просто должна заявить, что различные попытки в прошлом году не возымели никакого действия", - добавила Меркель.

Напомним, ранее Меркель заявила, что узнала о подготовке России к вторжению в октябре 2021 года.

В июне она дала первое интервью после начала полномасштабной войны, в котором упомянула Путина и Украину.

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