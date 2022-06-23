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Меркель словами про Україну поставила під загрозу свою спадщину, - Мельник

Фото: колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель своїми неоднозначними заявами поставила під загрозу свою політичну спадщину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю посла в Німеччині Андрія Мельника для "Укрінформу".

Зокрема, він прокоментував її перше велике інтерв'ю після відставки.

"Якщо чесно, то я був реально в шоці, побачивши це перше інтерв'ю екс-канцлера. Справа в тому, що проводив його мій хороший знайомий - журналіст з журналу Spiegel Александер Осанг. Тому я відверто напросився поставити Меркель ряд питань, на що він люб'язно погодився, і два з них прозвучали", - зазначив Мельник.

Перше питання стосувалося того, чи відчуває Меркель особисту провину і відповідальність за політику умиротворення президента Росії Володимира Путіна, яка призвела до агресії проти України, а друге - чи визнає вона хибним блокування вступу України в НАТО в 2008 році.

"Її відповіді всім відомі: Меркель рішуче заперечила, що допустила будь-які помилки щодо загравання з Росією... Думаю, що така незрозуміла відсутність самокритики, всі ці абсурдні відмовки поставлять під загрозу всю політичну спадщину Меркель. Зрештою, навіть президент Франк-Вальтер Штайнмаєр знайшов у собі сили визнати хибність попереднього курсу ФРН по відношенню до Росії", - додав посол.

Меркель очолювала уряд Німеччини протягом 16 років, вона пішла у відставку після програшу її блоку ХДС/ХСС на парламентських виборах восени 2021 року.

Нагадаємо, в червні вона дала перше інтерв'ю після початку повномасштабної війни, в якому згадала Путіна і Україну.

Раніше Меркель допустила, що між її відставкою і рішенням Путіна напасти на Україну може бути зв'язок.

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ГерманияАнгела Меркель