Меркель словами про Україну поставила під загрозу свою спадщину, - Мельник

Зокрема, він прокоментував її перше велике інтерв'ю після відставки.

"Якщо чесно, то я був реально в шоці, побачивши це перше інтерв'ю екс-канцлера. Справа в тому, що проводив його мій хороший знайомий - журналіст з журналу Spiegel Александер Осанг. Тому я відверто напросився поставити Меркель ряд питань, на що він люб'язно погодився, і два з них прозвучали", - зазначив Мельник.

Перше питання стосувалося того, чи відчуває Меркель особисту провину і відповідальність за політику умиротворення президента Росії Володимира Путіна, яка призвела до агресії проти України, а друге - чи визнає вона хибним блокування вступу України в НАТО в 2008 році.

"Її відповіді всім відомі: Меркель рішуче заперечила, що допустила будь-які помилки щодо загравання з Росією... Думаю, що така незрозуміла відсутність самокритики, всі ці абсурдні відмовки поставлять під загрозу всю політичну спадщину Меркель. Зрештою, навіть президент Франк-Вальтер Штайнмаєр знайшов у собі сили визнати хибність попереднього курсу ФРН по відношенню до Росії", - додав посол.

Меркель очолювала уряд Німеччини протягом 16 років, вона пішла у відставку після програшу її блоку ХДС/ХСС на парламентських виборах восени 2021 року.