Меркель считает борьбу с изменением климата вопросом выживания

Фото: Ангела Меркель (Виталий Носач/РБК-Украина)

Для Европы цель - к 2050 году стать "климатически нейтральной"

Канцлер Германии Ангела Меркель на форуме в Давосе заявила, что считает борьбу с изменением климата вопросом выживания. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По ее словам, достижение целей Парижской конференции по климату может стать вопросом выживания всего европейского континента.

"Обязательств, которые взяли на себя государства, недостаточно для достижения поставленной цели - ограничения роста средней температуры на планете 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой", - заявила она.

Меркель считает, что человечество должно действовать сообща, но и каждой стране в отдельности следует внести свой вклад.

"Для Европы эта цель означает, что к 2050 году континент должен стать "климатически нейтральным" - не выбрасывать больше в атмосферу парниковые газы, а неизбежные выбросы компенсировать другими мерами. Для этого необходимы изменения гигантского исторического масштаба", - сказала Меркель.

Отметим, что эта трансформация означает, что европейцам придется в ближайшие 30 лет отказаться от стиля жизни и того способа экономической активности, к которым они привыкли в индустриальную эпоху.

Также она напомнила, что Германия заканчивает выход из атомной энергетики и намерена к 2038 году закрыть все угольные электростанции.

Напомним, в декабре саммит ООН по климату призвал принять более серьезные обязательства в 2020 году. Делегации длительное время не могли договориться по итоговой декларации, в результате чего конференция была продлена почти на два дня.

Ранее сообщалось, что таяние льда Гренландии увеличилось в семь раз в период с 1992 по 2018 года. К концу 21 века это приведет к повышению уровня Мирового океана на 7 см.