Меркель вважає боротьбу зі зміною клімату питанням виживання

Фото: Ангела Меркель (Віталій Носач/РБК-Україна)

Для Європи метою є до 2050 року стати "кліматично нейтральною"

Канцлер Німеччини Ангела Меркель на форумі в Давосі заявила, що вважає боротьбу зі зміною клімату питанням виживання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За її словами, досягнення цілей Паризької конференції з клімату може стати питанням виживання всього європейського континенту.

"Зобов'язань, які взяли на себе держави, недостатньо для досягнення поставленої мети - обмеження зростання середньої температури на планеті на 1,5 градуса Цельсія в порівнянні з доіндустріальною епохою", - заявила вона.

Меркель вважає, що людство повинно діяти спільно, але і кожної країни окремо слід внести свій вклад.

"Для Європи ця мета означає, що до 2050 року континент повинен стати "кліматично нейтральним" - не викидати більше в атмосферу парникові гази, а неминучі викиди компенсувати іншими заходами. Для цього необхідні зміни гігантського історичного масштабу", - сказала Меркель.

Зазначимо, що ця трансформація означає, що європейцям доведеться в найближчі 30 років відмовитися від стилю життя та способу економічної активності, до яких вони звикли в індустріальну епоху.

Також вона нагадала, що Німеччина закінчує вихід з атомної енергетики та має намір до 2038 року закрити всі вугільні електростанції.

Нагадаємо, в грудні саміт ООН по клімату закликав прийняти більш серйозні зобов'язання у 2020 році. Делегації тривалий час не могли домовитися по підсумковій декларації, в результаті чого конференція була продовжена майже на два дні.

Раніше повідомлялося, що танення льоду Гренландії збільшилося в сім разів у період з 1992 по 2018 року. До кінця 21 століття це призведе до підвищення рівня Світового океану на 7 см.